Почему сила воли не работает: врач-нарколог объяснил, как бросить курить

Большинство курильщиков не могут отказаться от сигарет, даже имея железную волю. В беседе с «Чемпионатом» врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «АЛКОМЕД» Рафаэль Хакимзанов развеял главный миф о курении. По словам эксперта, это не просто дурная привычка, которую можно победить усилием воли, а полноценное расстройство, требующее медицинского подхода.

«Данные исследований подтверждают — 40% бывших курильщиков действительно смогли отказаться от сигарет «просто потому что», положившись на силу воли. Но что делать остальным 60%, для которых этот номер не проходит? Идти к врачу», — отмечает эксперт.

Хакимзанов объясняет, что секрет зависимости кроется в биохимии. Никотин идеально встраивается в систему вознаграждения мозга, заставляя нейроны выбрасывать дофамин быстрее и эффективнее, чем естественные радости жизни. Расплата наступает быстро — мозг перестаёт вырабатывать «гормон удовольствия» сам. Без сигареты человек становится раздражительным и вялым — наступает абстинентный синдром или «ломка».

«Тут уже не до морали — организм требует дозу, чтобы просто вернуться в норму. Именно этот порочный круг мы и разрываем», — подчёркивает специалист.

Хакимзанов отмечает, что в мировой практике лечение никотиновой зависимости строится на трёх этапах.

Диагностика. Сначала специалисты определяют степень зависимости с помощью стандартизированных тестов (например, опросник Фагерстрема). Затем проводят спирометрию и газоанализ, чтобы показать пациенту, сколько угарного газа скопилось в легких.

«Когда человек видит, что его лёгкие работают едва наполовину, мотивация вырастает в разы», — отмечает Хакимзанов.

Фармакология. ВОЗ выделяет препараты с доказанной эффективностью: никотинозаместительная терапия (пластыри, жвачки, спреи), а также лекарственные препараты, которые блокируют рецепторы мозга — человек закуривает, но не получает привычного кайфа, смысл курения теряется. Врач подбирает схему индивидуально.

Психотерапия и физиотерапия. Таблетки убирают физическую тягу, но не меняют привычки. Чтобы рука не тянулась к сигарете «после обеда или за рулём», применяют когнитивно-поведенческую терапию. А транскраниальная электростимуляция помогает справиться с тревогой и бессонницей, стимулируя выработку собственных эндорфинов.

Статистика показывает, что 37% людей бросают курить только после 10 и более попыток. Срыв, по словам нарколога, — это не конец света.