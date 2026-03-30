Названы продукты, опасные для аллергиков

Если у человека есть аллергия на пыльцу, его организм может среагировать на обычные продукты питания.

«Если у человека есть аллергия, допустим, на пыльцу березы, ольхи или лещины, то схожие белки, содержащиеся, например, в яблоке, вишне, миндале и абрикосах, способны дать перекрестную реакцию», – заявил РИА Новости врач-аллерголог Олег Кривцун.

Он отметил, что такая реакция может проявляться зудом в полости рта, отеком губ или языка. В таком случае следует проконсультироваться со специалистом.

