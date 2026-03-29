Сколько витамина А нужно в день

Витамин А, также известный как ретинол — важное питательное вещество для нашего организма. Хотя он больше известен среди любительниц ухода за кожей благодаря своему содержанию в антивозрастных кремах для лица, витамин А еще и чрезвычайно важная часть нашего ежедневного рациона: он необходим для поддержания иммунной системы, крепких костей и хорошего зрения.

На самом деле витамин А настолько важен для нашего здоровья и самочувствия, что его дефицит может вызвать ряд серьезных проблем — от ухудшения зрения до бесплодия и сухости кожи. Поэтому важно знать симптомы дефицита витамина А и как они проявляются в организме, но понимать, что избыток витамина А тоже может иметь довольно неблагоприятные последствия.

Но не стоит паниковать — большинство из нас получают достаточное количество витамина А с едой, особенно если придерживаются здоровой диеты, богатой овощами.

Что делает витамин А?

Витамин А — это жирорастворимое питательное вещество, которое влияет на наше зрение, кожу, кости, гормоны и иммунную систему. Он также поддерживает здоровье младенцев по мере их развития в утробе матери.

Вот несколько важных функций, которые выполняет витамин А.

Кожа и слизистые оболочки. Витамин А помогает поддерживать функциональность оболочек некоторых органов, защищая их от повреждений, особенно легких, трахеи, уретры и мочевого пузыря. Также есть некоторые доказательства того, что потребление достаточного количества витамина А помогает предотвратить образование прыщей.

Кости. Витамин А — вместе с кальцием, витамином D и белком — необходим для роста костей.

Размножение. Витамин А играет ключевую роль в синтезе половых гормонов и зачатии. Он также поддерживает здоровое формирование развивающегося эмбриона.

Иммунная система. Витамин А поддерживает иммунную систему в борьбе с инфекциями.

Почему вредно получать слишком много витамина А?

Хотя потребление достаточного количества витамина А чрезвычайно важно, вполне возможно, что его будет даже слишком много, а это также может привести к проблемам со здоровьем. Витамин А является жирорастворимым, что — в отличие от водорастворимых питательных веществ, таких как витамин В, — означает, что он может накапливаться в жировых отложениях в токсичных количествах, которые могут привести к неблагоприятным симптомам.

Правильное количество витамина А

Суточная норма витамина А, которую должен потреблять среднестатистический взрослый человек, составляет примерно 700-900 мкг.

Какие продукты содержат витамин А?

К счастью, довольно легко получить достаточное количество витамина А, придерживаясь питательной и сбалансированной диеты, включающей продукты животного и растительного происхождения.

Существует два типа диетического витамина А — обычный витамин А и провитамин А. Оба они действуют одинаково, просто поступают из разных продуктов и, следовательно, немного по-разному перерабатываются в организме.