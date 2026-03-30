Офтальмолог предупредил об опасности весеннего солнца

Специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина объяснила, что опасность весеннего солнца связана с ультрафиолетом. Он не ощущается как жар, но продолжает воздействовать на роговицу, хрусталик и сетчатку.

«Весной люди чаще бывают на улице, дольше гуляют, много времени проводят за рулём и чаще сталкиваются с прямым светом, потому что солнце стоит ниже. Дополнительную нагрузку дают блики от воды, стекла, мокрого асфальта и светлых фасадов. На этом фоне глаза быстрее устают. Появляется привычка щуриться. Растёт зрительное напряжение. При светочувствительности или хронической сухости дискомфорт может быть сильнее», — объяснила собеседница RT.

Она добавила, что солнцезащитные очки можно носить уже в марте и апреле.

«Ориентир простой: яркий свет и длительное пребывание на улице. Даже в облачную погоду ультрафиолет может сохраняться, поэтому пасмурное небо не означает, что защита не нужна. Признаками нагрузки остаются желание щуриться, слезотечение на улице, усталость, головная боль от яркости и трудности за рулём, когда свет попадает прямо в глаза», — рассказала Козина.

Специалист обратила внимание, что весной сухость глаз усиливает сочетание причин. На состояние влияют ветер, пыль, активные прогулки, длительное вождение, а также редкое моргание на фоне яркого света. Из-за этого слёзная плёнка быстрее испаряется.

«Появляются жжение, резь, ощущение песка и слезотечение на улице. Снизить нагрузку помогают очки с хорошей посадкой, лучше более закрытой формы, чтобы меньше задувало сбоку. Дополнительно может помочь кепка или шляпа с полями», — посоветовала она.

Вместе с тем важно понимать, что затемнённая линза сама по себе не защищает глаз. Важен полноценный UV-фильтр. Подходящими считаются очки с маркировкой 99—100% UVA/UVB или UV400.

Солнцезащитные очки особенно важны детям, потому что воздействие ультрафиолета имеет накопительный эффект, а времени на улице они обычно проводят много. Защита также важна при повышенной светочувствительности, хронической сухости и раздражении.

«Отдельного внимания требуют люди после вмешательств на глазах, когда на период восстановления нужно ограничивать яркий свет и ультрафиолет. Такая привычка полезна и при катаракте, и при возрастных изменениях, где ультрафиолет рассматривается как фактор риска», — объяснила врач.

Яркое солнце может вызвать фотокератит, рассказала собеседница RT.

«Это ожог роговицы ультрафиолетом. Такое состояние бывает после интенсивного солнца и отражённого света. Симптомы могут появиться через несколько часов. К ним относятся резь, ощущение песка, сильная светобоязнь, слезотечение, покраснение, затуманивание зрения и отёк век. В первые часы стоит убрать яркий свет, дать глазам отдых, не тереть веки и сделать холодный компресс на закрытые глаза. Если боль сильная, зрение заметно ухудшилось или симптомы не уменьшаются, стоит обратиться к врачу», — заключила Козина.

