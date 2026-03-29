Геронтолог ответил, чем заменить жирное мясо после 50 лет

В предпенсионном и пенсионном возрасте питание должно поддерживать сердце, сосуды и обмен веществ.

© globallookpress

«Поэтому основа рациона в этом возрасте — овощи и фрукты, примерно 400–600 граммов в день, в любом виде: сырые, отварные, тушеные. И чем разнообразнее по цвету, тем лучше: брокколи, шпинат, ягоды, цитрусовые — они дают клетчатку, витамины и калий, который помогает давлению. Еще одна обязательная составляющая меню — цельнозерновые. Каждый день включайте в рацион что-нибудь одно: овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Это и для обмена веществ хорошо, и снижает холестерин, и помогает контролировать уровень сахара в крови. А для защиты сосудов хотя бы пару раз в неделю нужно включать в меню жирную рыбу, вроде сельди, скумбрии или лосося. И обязательно — понемногу, но регулярно — нужно есть орехи и семена. Миндаль, грецкие, лён, чиа — это полезные жиры и магний, сердцу без них сложно», — сообщила «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Жирное мясо и молоко нужно заменить

«Что касается мяса, то нужно выбирать нежирные сорта, а лучше вовсе заменить его растительным белком — например, бобовыми. Так и вес будет в порядке и сахар не будет подскакивать. Это относится и к молочке: никакого жирного молока, только — кефир, йогурт, творог. Это хорошо для пищеварения, да и кальций с витамином D нужны костям в этом возрасте. И немного о запретах в питании: исключаем из рациона сливочное масло и трансжиры, ограничиваем потребление соли и сахара. Никаких жареных блюд и фритюра! Основной источник жира — оливковое масло или другие растительные масла. Их используем и для приготовления блюд и для заправки салатов. И конечно, соблюдаем режим питания — есть нужно регулярно, но не переедать», — дала совет геронтолог.

Ранее нутрициолог назвала обязательные продукты в рационе после 50 лет.