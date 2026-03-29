Диетолог предупредил о неочевидной опасности готовых блюд

Регулярное употребление фастфуда, полуфабрикатов и готовых блюд может стать причиной отёков из-за задержки жидкости в организме.

Особую роль в данном процессе играет избыток соли и некоторых других компонентов пищи. Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова. По её словам, повара намеренно добавляют много соли в такую еду, так она кажется вкуснее.

«Отёки — это не реакция на еду, а сигнал организма, — подчеркнула медик. — Нужно чётко различать их природу. Максимально много соли содержится в чипсах, колбасах, фастфуде и полуфабрикатах, соусах, лапше быстрого приготовления и готовых блюдах».

Диетолог также отметила, что спровоцировать отёчность могут углеводистые продукты — например, сладкая выпечка и десерты: высокое содержание сахара провоцирует воспалительные процессы, связанные с отёками.

Кроме того, Мизинова предупредила, что даже небольшое количество алкоголя (в том числе пива), выпитого на ночь, способно вызвать одутловатость лица.

