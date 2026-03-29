Чего не стоит делать после чашки кофе

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова объяснила, почему нельзя чистить зубы после кофе. От этой привычки она предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Чистка зубов сразу после выпитой чашки кофе приносит больше вреда, чем пользы. Дело в том, что этот напиток обладает выраженной кислотностью. После его употребления pH в полости рта снижается, а эмаль на короткое время становится более уязвимой и "размягченной". Чистка зубов в этот момент приводит к механическому повреждению поверхностного слоя эмали», — предупредила Апанасова.

По ее словам, если делать это регулярно, эмаль может истончиться, а чувствительность зубов повысится. Со временем это создает условия для развития кариеса и других стоматологических проблем.

Еще одним источником проблем стоматолог назвала красящие пигменты кофе, которые легче проникают в структуру эмали, когда она ослаблена напитком. Агрессивная чистка зубов сразу после кофе может спровоцировать «втирание» пигментов в их поверхность, что усиливает риск потемнения эмали, объяснила врач.

Чтобы избежать проблем, Апанасова посоветовала подождать 20-30 минут после кофе, чтобы слюна успела частично восстановить кислотно-щелочной баланс и реминерализовать эмаль. В этот период лучше просто прополоскать рот водой — это поможет снизить концентрацию кислот и пигментов.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.