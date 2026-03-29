Как стресс влияет на уровень тестостерона у мужчин

Постоянное напряжение способствует накоплению кортизола, который снижает уровень гормона.

Надуманная маскулинность препятствует полноценному расслаблению и может привести к ухудшению общего состояния здоровья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Дмитрий Шестаков.

«В целом ситуация часто приводит к тому, что мужчина сам запрещает себе расслабиться в каком-то виде, долго находится в стрессе, накапливает кортизол и тем самым подавляет какое-то количество тестостерона, которое могло бы естественным образом выделяться, когда он расслабленный и прочее. И сам парадокс: он сам себе придумывает долженствование, связанное с тем, что он должен быть мужиком перед женщиной, а тестостерона мало, потому что он в стрессе постоянно находится. И ничего не работает».

Психолог объяснил разницу между биологическим и психологическим стрессом. С первым можно справиться воздействием на раздражитель, со вторым — изменением отношения к обстоятельствам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук Михаил Хорс.