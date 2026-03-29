Кофе и таблетки: фармаколог назвал пять опасных сочетаний

Утро многих из нас начинается с чашки кофе. А если к этому добавляется необходимость принять таблетку, например, от давления, от головной боли, или антибиотик, встает вопрос: можно ли сочетать их с бодрящим напитком. Кофе — это биологически активное вещество, которое может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо даже опасным, — предупреждает ассистент кафедры клинической фармакологии имени Белоусова ИКМ Пироговского Университета Антон Сафонов.

«Главное действующее вещество в кофе — кофеин. Это мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему», — объясняет Антон Сафонов.

Эксперт назвал группы препаратов, с которыми кофе категорически не дружит.

Лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин

«Эфедрин и теофиллин (а также его родственник аминофиллин, эуфиллин) — это бронхорасширяющие средства, которые назначают при астме и обструктивных заболеваниях легких. Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Когда вы принимаете их вместе, происходит эффект "суммирования": нервная система перевозбуждается, пульс учащается до критических значений, развивается тремор рук, бессонница, возможны тяжелые аритмии», — говорит Антон Сафонов.

Антибиотики

Некоторые антибиотики, например, ципрофлоксацин, левофлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В присутствии этих препаратов кофеин "задерживается" в два-три раза дольше обычного. Обычная чашка кофе может вызвать эффект передозировки: сердцебиение, резкое повышение давления, паническую атаку. При этом сам антибиотик от кофе не страдает, но страдает пациент. Особенно рискованно сочетание с препаратами из группы фторхинолонов.

Анальгетики и противовоспалительные

Существуют комбинированные препараты, которые мы часто принимаем при ОРВИ или головной боли. В их состав могут входить ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Если совместить прием такого препарата с чашкой кофе, можно легко заполучить передозировку кофеином со всеми нежелательными последствиями.

Бета-блокаторы

Бета-блокаторы (метопролол, бисопролол, атенолол) снижают частоту сердечных сокращений и давление. Кофеин действует противоположно: он учащает пульс и сужает сосуды. Фактически кофе вступает в "конфликт" с лекарством, нивелируя его эффект. Кроме того, на фоне бета-блокаторов действие кофеина становится более длительным и непредсказуемым.

Седативные и снотворные

Кофеин — антагонист седативных средств. Он блокирует рецепторы, с которыми работают эти препараты. В лучшем случае лекарство просто не подействует. В худшем — вы получите перевозбужденную нервную систему на фоне химического угнетения, что чревато тревогой, кошмарными снами и вегетативными кризами.

Как правильно запивать таблетки?