Кардиолог назвал неожиданные причины высокого холестерина

Многие уверены, что высокий уровень холестерина — следствие неправильного питания и злоупотребления жирной пищей. Кардиолог Хосе Абельян перечислил неочевидные факторы, которые также могут приводить к этой проблеме.

По словам врача, курение не просто повышает уровень холестерина, но и делает его более опасным. Табачный дым окисляет холестериновые частицы, что значительно увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.

Ещё одним неочевидным фактором кардиолог назвал хронический стресс. Постоянное нервное напряжение может негативно влиять на липидный профиль крови.

Кроме того, как ни парадоксально, повышение уровня холестерина может наблюдаться в период похудения. Однако, уточняет специалист, этот эффект носит временный характер и обычно проходит после стабилизации веса.

Среди неожиданных причин доктор Абельян выделил и популярную сегодня практику интервального голодания. При определённых режимах питания с длительными периодами без еды организм может реагировать повышением уровня холестерина.