Названы самые «худые» и «толстые» регионы России

Наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах, а самая низкая — в Северо-Кавказском федеральном округе, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

© Газета.Ru

По словам специалиста, нормальная масса тела в 1,2 раза чаще встречалась у городских жителей. Среди сельских жителей распространение ожирения значительно выше, чем среди городских. При этом распространенность ожирения в городских и сельских населенных пунктах снижается с увеличением в них числа жителей.

«Если смотреть по регионам России, то наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах: 27,9% и 26,7%. Также в число проблемных регионов можно включить Орловскую область, Курганскую, Воронежскую, Псковскую, Тверскую области и республику Мордовия», — рассказала Погожева.

Наименьшие величины частоты ожирения, как у мужчин, так и у женщин, выявлены в Северо-Кавказском федеральном округе.