Названы цветы, вызывающие головную боль

Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение из-за специфического запаха.

"Цветущие растения, которые в дикой природе не встречаются, но их очень часто любят дарить весной в виде букетов, например, нарциссы и гиацинты, у которых очень сильный запах, который в большой концентрации может вызывать у чувствительных людей головокружения и головные боли", - рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Биолог отметил, что их сок ядовит и при попадании в организм человека может приводить к плохим последствиям.

"Совет такой: если вам подарили букетики, и вы их, например, подрезали, помойте после этого хорошо руки, чтобы случайно не отравиться, и, конечно, держите эти растения от детей подальше", - призвал Филин.

