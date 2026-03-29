Назван самый полезный перекус

Перекус между основными приемами пищи должен надолго утолять голод и быть полезным для здоровья.

«Полезно для перекуса использовать овощи. Ломтики моркови и сельдерея отлично подойдут вместо сухариков или чипсов. Есть только яблоки или бананы в качестве перекуса не стоит. Это фруктоза, которая утоляет голод на 15 минут», – рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Как сообщает aif.ru д, идеальными продуктами для перекуса являются те, в которых есть углеводы, клетчатка и белок.

«Хорошо использовать два продукта, например, протеиновый батончик и яблоко или яблоко и орехи, банан и протеиновый батончик. Такой перекус надолго избавит от чувства голода, не содержит лишние калории и полезен для здоровья», - отметила диетолог.

