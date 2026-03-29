Фитнес-эксперт назвал главные правила занятий спортом в сезон аллергии

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как лучше заниматься в период активного цветения.

В Москву стремительно приходит весеннее тепло, а это значит, что начинается период цветения. В воздухе уже наблюдается пыльца ольхи и орешника, далее зацветут береза, дуб, клен и ясень. А это значит, что людям с аллергией на данные виды нужно максимально внимательно отнестись не только к передвижению по улице, но и к тренировкам.

На что нужно обратить внимание, если вы аллергик, а тренировки пропускать не хочется, разберем в этом материале.

Занятия на улице

Лично я – фанат тренировок на улице, особенно на воркаут-площадках, а также езды на велосипеде. Но в самом начале весны давать интенсивные нагрузки аллергику на открытом воздухе – достаточно экстремальное занятие. Даже когда принимаешь соответствующие препараты.

Поэтому если желание заниматься сильное, а ждать целый месяц не хочется, то стоит обратить внимание на несколько пунктов.

Тренироваться нужно либо рано утром, либо поздно вечером, когда пыление минимальное. Плюс лучше отказаться от длительных тренировок, и уж точно от аэробных сессий (бег, велосипед, ролики), так как повышение частоты и глубины вдоха может усилить аллергическую реакцию.

Также нужно уменьшить объем тренировки в целом. Сделайте три-четыре основных упражнения и идите в помещение.

В целом идеальные условия для тренировки на улице – после дождя. Тогда концентрация пыльцы минимальная. Помимо этого, стоит носить дышащую одежду из натуральных тканей, чтобы избегать перегрева и раздражения.

И, конечно, использовать индивидуальную маску для дыхания: она будет являться серьезным барьером для пыльцы.

Занятия дома

Хорошим вариантом могут стать тренировки в домашних условиях. Главное – также соблюдать ряд правил. Если у вас нет очистителя воздуха, то проветривайте квартиру, прикрыв окно влажной марлей.

Помимо этого, необходимо каждый день проводить влажную уборку. Заниматься тоже лучше утром или вечером, идеально – после уборки квартиры, чтобы максимально снизить концентрацию вдыхаемой пыльцы и пыли.

Сами тренировки также лучше дозировать по продолжительности и интенсивности и обязательно принять душ после занятия.

Кроме того, рекомендуется чаще менять постельное белье: на нем оседают аллергены, которые попадают в квартиру с улицы, а также обычная пыль, которая тоже является раздражителем.

Тренировки в фитнес-клубе

В данном случае вы гарантированно попадаете в помещение с кондиционированием и проведенной уборкой. Но перед началом занятия, так как вы какое-то время находились на улице, обязательно как следует умойтесь.

Также следует придерживаться следующих рекомендаций:

лучше снизить интенсивность и продолжительность занятий, чтобы не повышать общую нагрузку на иммунитет, который активно работает у аллергиков в период цветения. Особенно важно обратить на это внимание, если сохраняются симптомы аллергии даже при использовании медицинских препаратов;

рекомендуется отдавать предпочтение таким занятиям, как йога, пилатес, плавание, а также в тренажерном зале с небольшим весом отягощения. Работать "на износ" не стоит;

во время тренировки и в течение дня пейте больше чистой питьевой воды без газов и красителей, так как она будет способствовать выводу токсинов и продуктов воспалительной реакции из организма. Плюс при достаточном количестве воды происходит увлажнение слизистых оболочек носа, горла и глаз, которые являются барьерами на пути аллергенов;

используйте индивидуальное полотенце. Лучше приносите свое из дома, так как вы можете гарантированно его стирать гипоаллергенным средством;

избегайте посещения клуба при максимальной загрузке, чтобы было больше пространства и воздуха.

Аллергия – это не приговор, но она существенно влияет на качество жизни и тренировочный процесс. Самое интересное, что в последние годы цветение начинается настолько быстро и интенсивно, что не все успевают подготовиться. Поэтому обязательно мониторьте "карты пыльцы" с самого начала весны: благодаря им вы также можете выбирать время и место тренировки на улице.

Еще не рекомендую подготавливаться и выступать на соревнованиях при высокой концентрации аллергенов, ведь совершенно очевидно, что качество занятий, как их интенсивность будет ниже. Поэтому нет смысла реализовывать спортивные амбиции. Скорее, наоборот: этот период – идеальное время, чтобы дать своему организму восстановиться после интенсивных нагрузок, что потом и поможет выйти на новый уровень.