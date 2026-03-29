Доктор рассказал, кому противопоказано голодание

В последние годы популярность интервального голодания и других форм ограничения питания бьёт рекорды. В беседе с «Чемпионатом» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская объяснила, какие процессы запускаются в организме во время таких пауз, а также предупредила о противопоказаниях к таким экспериментам.

По словам эксперта, интерес к голоданию подкреплён научными данными: временный отказ от еды действительно может влиять на метаболическое здоровье, воспаления и даже процессы старения. Однако ключевой момент — понимание того, что происходит внутри.

Как пояснила профессор Каневская, через 8–12 часов после последнего приёма пищи организм перестаёт полагаться на глюкозу и переключается на альтернативное топливо — жирные кислоты и кетоновые тела. Этот процесс сопровождается снижением уровня инсулина и запуском аутофагии — своеобразной «внутриклеточной уборки», при которой клетка избавляется от повреждённых компонентов.

«Для клиницистов важно понимать, что именно этот метаболический сдвиг запускает адаптационные механизмы: повышается чувствительность к инсулину, улучшается работа митохондрий, снижается системное воспаление», — отмечает специалист.

Эти процессы лежат в основе профилактики ожирения, сахарного диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Светлана Каневская ссылается на данные исследований. Так, систематический обзор, опубликованный в JAMA Network Open в 2020 году, подтвердил, что интервальное голодание так же эффективно для снижения веса и уровня глюкозы, как и постоянное ограничение калорий. Более того, исследование в журнале Cell Metabolism в 2018 году показало, что раннее ограничение времени приёма пищи улучшает чувствительность к инсулину и снижает давление даже без потери массы тела.

Несмотря на преимущества, профессор предупреждает, что голодание — это всегда физиологический стресс и в некоторых случаях он способен навредить. Светлана Каневская перечислила состояния, при которых отказ от еды противопоказан или требует строгого врачебного контроля:

В этих случаях голодание может спровоцировать гипогликемию, усилить разрушение мышц и привести к дефициту нутриентов.

Отдельное внимание эксперт уделила пациентам с жировой болезнью печени. Им краткосрочные пищевые паузы могут быть полезны, однако длительное голодание (более 24–36 часов) способно, наоборот, перегрузить печень жирными кислотами.

Профессор Каневская подчёркивает, что голодание не универсальный инструмент и не замена сбалансированному питанию. Наибольшую доказательную базу сегодня имеют мягкие формы: например, 12–14-часовой ночной перерыв в еде.