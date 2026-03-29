Какая привычка усиливает реакцию зубов на холодное и горячее

Слишком усердная чистка зубов истончает эмаль, приводит к появлению острой реакции на холодное и горячее, при этом участки, прилегающие к деснам, находятся в группе повышенного риска. Об этом «Газете.Ru» рассказал челюстно-лицевой хирург и имплантолог Севак Барсегян, основатель клиники Estetus.

По словам эксперта, в здоровом зубе эмаль работает как броня: она не пропускает раздражители к нерву. Но если эмаль истончается, стирается или повреждается, воздействие холодного и горячего на нервы сразу дает о себе знать болью.

Часто эмаль истончается из-за неосознанного механического трения, например, при скрежетании зубами (бруксизм). Однако в некоторых случаях вред наносит неправильная гигиена – частая, усердная чистка жесткой щеткой и грубой отбеливающей пастой.

«Особенно страдает область у десны — там эмаль тоньше всего. Со временем она стирается, обнажая дентин. И тогда даже легкое дуновение холодного воздуха вызывает боль», – предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Другой причиной повреждения эмали выступает заброс желудочного сока в пищевод и рот. При контакте с эмалью соляная кислота растворяет минералы, что приводит к деминерализации. Часто это случается ночью, во сне. Человек просыпается с кислым привкусом во рту или изжогой.

«Четвертый фактор – отступившие десны. Когда шейки зубов оголены, площадь открытой зубной поверхности с тонким защитным слоем увеличивается. Причин много: возрастные изменения, неправильный прикус, при котором одни зубы перегружены, другие недогружены, воспалительные процессы, которые человек не замечал годами», – заключил медик.

На ранней стадии пасты с высоким содержанием фтора помогают укрепить эмаль. Однако если причина глубже — в бруксизме или рефлюксе, может потребоваться прием гастроэнтеролога и /или пломбирование оголенных шеек.