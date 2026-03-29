Отказ от ряда продуктов приводит к тому, что человек стареет быстрее обычного. Почему нельзя убирать из рациона углеводы и какую роль в этом играет гормон кортизол, объяснила эндокринолог и диетолог Инна Тихонова.

По словам врача, зачастую люди, решая похудеть, принимают решение полностью отказаться от сахара и углеводов, однако многие неожиданно для себя сталкиваются с обратным эффектом. Вместо того, чтобы выглядеть моложе, они выглядят старше - отмечается более четкое проявление возрастных изменений, идет образование новых морщин.

Дело в гормонах. Так, при снижении уровня сахара происходит и уменьшение количества инсулина, а следом увеличение уровня кортизола - гормона стресса.

"Мозг получает сигнал о том, что организму грозит опасность из-за дефицита питания. Кортизол имеет свойство разрушать коллаген и гиалуроновую кислоту", - уточнила эксперт.

Внешне это также приводит к тому, что кожа становится тоньше, появляется сероватый оттенок.

Поскольку "кожа на лице более тонкая, изменения проявляются особенно явно", человек "выглядит уставшим", подчеркнула Инна Тихонова.

Снизить уровень кортизола поможет возвращение в рацион умеренного количества углеводов. То есть речь не про бесконтрольное употребление сладкого, а о возвращении к нормальным показателям - это порядка 25-30 граммов сахара в день, не более, передает "Доктор Питер".

Лучше съесть домашнее печенье, чем выпить стакан газировки, отметили врачи. В списке самых вредных продуктов оказались также магазинные сиропы, пакетированные соки, колбасные изделия.

Тогда как свежие фрукты и овощи, крупы, сухофрукты, макароны из твердых сортов пшеницы названы одними из лучших источников углеводов. Однако если есть предпосылки к сахарному диабету, то перед изменением питания необходимо проконсультироваться с врачом.