Перечислены простые альтернативы соли

Контроль потребления соли – тема, которую многие недооценивают. Зачастую причиной ее переизбытка становятся «скрытые» источники в рационе.

© globallookpress

«Первый шаг к контролю – это осознанное потребление. Начать стоит с привычки читать состав продуктов. Даже базовые позиции, такие как хлеб или готовые завтраки, могут содержать значительное количество натрия. Регулярное внимание к этикеткам помогает быстро выявить основные источники и скорректировать питание», — рассказала «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч Ирина Никулина.

Важно помнить, что обычная поваренная соль содержит только натрий и хлор, и при ее частом употреблении может возникать минеральный дисбаланс.

«Несмотря на то, что натрий удерживает воду, она не всегда эффективно поступает в клетки: для этого необходим сбалансированный обмен с калием — когда один элемент заходит в клетку, другой выходит. Кроме того, в работе этого натрий-калиевого механизма участвует и кальций. Поэтому предпочтение стоит отдавать соли с более богатым минеральным составом — например, гималайской или кельтской», — отметила врач.

Второй важный момент – постепенное изменение вкусовых привычек. По словам нутрициолога, резкие ограничения редко работают долго, а вот поэтапное снижение позволяет рецепторам адаптироваться примерно за 2-3 недели. Со временем натуральный вкус продуктов начинает ощущаться гораздо ярче и без ощущения «пресности».

Чем заменить соль? Помогут приправы

«Хорошей альтернативой становятся специи, травы, лимонный сок и натуральные приправы. Они помогают раскрыть вкус продуктов и снизить потребность в дополнительном подсаливании. Еще одна рабочая стратегия – сокращение доли ультрапереработанных продуктов, таких как колбасы и сосиски, готовые соусы, снеки, замороженная еда и фастфуд. Чем проще состав и меньше промышленной обработки, тем легче контролировать поступление натрия. Домашняя еда в этом смысле дает гораздо больше прозрачности», — полагает врач.

Отдельно стоит учитывать баланс минералов.

«Натрий и калий, которые содержатся в поваренной или морской соли, работают в связке: первый удерживает жидкость во внеклеточном пространстве, второй регулирует ее распределение внутри клеток. При дефиците калия негативные эффекты от избытка соли могут усиливаться, поэтому важно включать в рацион больше овощей, зелени и бобовых. Контроль потребления соли – это не вопрос жестких ограничений, это внимательное отношение к своему рациону. А всего несколько простых привычек позволяют существенно снизить риски для здоровья без стресса и радикальных изменений в образе жизни», — резюмировала нутрициолог.

