В СПЧ рассказали, как образ жизни влияет на риск развития сахарного диабета

Здоровое питание и активный образ жизни помогут снизить риск развития сахарного диабета второго типа, который угрожает стать эпидемией в РФ. Об этом сообщила ТАСС руководитель рабочей группы "Здравоохранение и народосбережение" Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, врач Ольга Демичева.

Она отметила, что с начала XXI века сахарный диабет второго типа - одно из самых распространенных заболеваний на планете, ВОЗ официально относит его к одной из неинфекционных эпидемий нашего века.

«Что с этим делать? Во-первых, профилактировать развитие сахарного диабета второго типа: не допускать развития ожирения, вести активный образ жизни, придерживаться здорового питания», — сказала собеседница агентства.

Во-вторых, она отметила важность правильного лечения заболевания, чтобы не допускать развития осложнений.

«Главная проблема сахарного диабета второго типа в том, что он резко увеличивает сердечно-сосудистые риски, приводя к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности, и в итоге резко сокращает продолжительность жизни», — сказала Демичева, добавив, что современные клинические рекомендации по лечению этого заболевания нацелены не просто на нормализацию глюкозы крови, но и на предотвращение сердечно-сосудистых катастроф.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила, что сахарный диабет может превратиться в эпидемию, показатели за 2025 год вызывают беспокойство.