Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский рассказал, при каких заболеваниях необходимо исключить из меню пельмени и хинкали. Их доктор перечислил россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Лисовского, прежде всего пельмени и хинкали запрещены людям с острым панкреатитом или обострением хронической формы этого заболевания. Он подчеркнул: сочетание жирного мяса и плотного теста требует активного выброса ферментов поджелудочной железы. Если она воспалена, это может спровоцировать сильную боль, тошноту и выраженное вздутие.

Также врач призвал отказаться от пельменей людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в стадии обострения. Наваристый бульон и плотное тесто способны усиливать раздражение слизистой и болевой синдром, объяснил он.

«С осторожностью следует относиться к пельменям и хинкали людям с дискинезией желчевыводящих путей. Жирный мясной бульон заставляет желчный пузырь (или протоки после его удаления) резко сокращаться, что может вызвать горечь во рту, тяжесть в правом подреберье и послабление стула», — предупредил специалист.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, как пельмени влияют на здоровье. По его словам, в этом блюде много рафинированной муки, соли и насыщенных жиров, что создает заметную гликемическую нагрузку для людей с инсулинорезистентностью и диабетом, особенно если есть это блюдо без гарнира в виде овощей.