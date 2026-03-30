Диетолог рассказала, в какое время суток лучше есть десерт

Многие люди, следящие за весом или страдающие диабетом, воспринимают отказ от сладкого как самую тяжёлую часть диеты. Однако, как утверждает врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова, существуют способы побаловать себя без вреда для здоровья и резких скачков сахара в крови. В беседе с aif.ru специалист раскрыла главный секрет: значение имеет не только состав десерта, но и время его употребления.

По словам эксперта, ключевое правило — правильная последовательность продуктов в каждом приёме пищи.

«И завтрак, и обед, и ужин стоит начинать с белка и клетчатки, а уже после них употреблять усвояемые углеводы, в том числе полезные сладости, — рекомендует Ольга Павлова. — Например, на завтрак вы сначала съедаете яйца с овощным салатом, а потом полезный десерт».

Врач подчёркивает, что объём десерта не должен превышать 100-150 граммов. Что касается времени суток, каши, фрукты, ягоды и так называемые ПП-сладости лучше всего есть в первой половине дня — в конце завтрака или обеда. Вечером же диетолог советует отдавать предпочтение исключительно блюдам, содержащим белок и клетчатку.

