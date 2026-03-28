Как избавиться от боли в суставах весной

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и спортивный диетолог Андрей Золотарев назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способы, помогающие избавиться от боли в суставах весной. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Врачи объяснили, что суставы весной болят, в частности, из-за резких перепадов температур и атмосферного давления. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, Шаповаленко призвала заниматься плаванием, растяжкой или скандинавской ходьбой. При этом она посоветовала отказаться от бега, так как из-за него ткани суставов травмируются.

Золотарев добавил, что необходимо следить за питанием и исключить продукты, вредные для суставов. К таким он отнес сахар и фастфуд. Вместо них диетолог посоветовал добавить в рацион жирную рыбу, квашеную капусту, а также овощи красного, зеленого, желтого и оранжевого цветов. По словам врача, в них содержатся природные антиоксиданты, которые борются с воспалениями, в том числе и в суставах.

Ранее эндокринолог Антонина Бучак назвала неожиданную причину проблем с суставами. Таковой она сочла промокшие ноги.