Какие показатели давления снижают риск инсульта после 65 лет

Снизить риски развития инсульта можно, если контролировать показатели давления. Так, артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть 120–130/80, старше 65 – 130–140/80, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

«Контролировать артериальное давление крайне важно, ведь артериальная гипертензия является изменяемым фактором риска развития инсульта. Артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть– 120–130/<80, старше 65 – 130–140/<80 мм рт. ст. Пульс в норме должен быть 55-80 ударов в минуту. Ответственность за здоровье несет сам пациент! Очень важно, чтобы он хотел достичь указанных целей для профилактики инсульта", — объяснила доктор.

Здоровым людям достаточно производить измерения во время прохождения профилактических осмотров или на приеме у врача-раз в несколько месяцев. Если человек страдает от высокого давления, даже после подбора терапии, ему необходимо вести дневник артериального давления и проводить самоконтроль два раза в день: утром и вечером.

«Стоит помнить, что проводить измерения стоит в спокойном состоянии. Важно, проводить измерение правильно для получения достоверных результатов. За 30 минут исключить физическую нагрузку, стресс, не употреблять обильное количество пищи, и, конечно же, отказаться от кофе, курения и алкоголя», — посоветовала врач.

Причем изменения в образе жизни должны происходить постепенно. Врач рекомендует ограничивать соль до 5г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров, добавить в рацион фрукты и овощи, поддерживать здоровый вес и регулярно контролировать уровень гликированного гемоглобина и общего холестерина.