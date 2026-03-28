Эксперт объяснил, вредят ли беспроводные наушники здоровью

Эксперт-аудиолог Никита Дикопольцев объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», вредят ли беспроводные наушники здоровью. Он отметил, что степень радиоизлучения, которой люди подвергаются из-за использования подобных гаджетов, не влияет на жизнь. Более того, Bluetooth в принципе оказывает минимальное влияние даже в сравнении с сотовым телефоном.

«Bluetooth — это электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Но его мощность настолько мала, что несопоставима даже с тем, что мы получаем от микроволновой печи или от солнца в ясный день. На сегодняшний день у доказательной медицины нет надёжных данных, подтверждающих, что Bluetooth-наушники могут вызывать онкологию или заболевания слуха», — сказал эксперт.

Реальная угроза для нашего слуха кроется не в способе передачи сигнала, а в том, как именно мы этим сигналом пользуемся. Необратимое повреждение слуха при использовании наушников наступает от громких звуков. И здесь парадокс в том, что современные беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления могут быть даже безопаснее своих проводных предшественников.