Доктор рассказал о передаваемых через вейпы опасных инфекциях

С эпидемиологической точки зрения важно понимать, что сам по себе вейп не является прямой причиной туберкулеза, гепатита или другой инфекции, однако совместное использование одного устройства несколькими людьми действительно повышает риск передачи возбудителей болезни. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

Доктор отметил, что если вейпом или другим электронным устройством для курения пользуются по очереди, на мундштуке неизбежно остаются частицы слюны и микрофлора человека. При отсутствии регулярной очистки там могут накапливаться бактерии и формироваться биопленки, а в такой ситуации девайс фактически превращается в предмет общего пользования с потенциальным инфекционным риском, указал он.

«Отдельно следует сказать о туберкулезе. Основной путь его передачи — воздушно-капельный: при кашле, разговоре, длительном нахождении рядом с больным человеком, особенно в закрытом помещении. Путь передачи туберкулеза через мундштук не считается типичным, но совместное курение в тесном контакте создает дополнительные неблагоприятные условия и в эпидемиологическом плане не может рассматриваться как безопасная практика. Любые электронные устройства для курения должны быть строго индивидуальными», — сказал эксперт.

Калюжин добавил, что аэрозоли электронных сигарет нарушают естественное состояние полости рта и дыхательных путей, способствуют сухости, воспалению, изменению микрофлоры. На этом фоне, по его словам, могут чаще развиваться кариес, стоматит, воспалительные процессы десен и хроническое раздражение дыхательных путей.

«Что касается гепатита, то здесь необходимо уточнить, он не передается обычным бытовым путем через кашель или разговор. Однако если у человека есть кровоточивость десен, трещины губ или иные повреждения слизистой, а устройство используется несколькими людьми, теоретический риск контакта с биологическим материалом возрастает», — сказал врач.

