Хирург назвал опасности пластических операций за рубежом

Соблазнительные цены и пакетные туры «операция плюс отдых» всё чаще оборачиваются для россиян тяжелыми осложнениями и повторными вмешательствами уже на родине. Пластический хирург Ситора Окушко объяснила, почему экономия на эстетической хирургии за границей может стоить здоровья и даже жизни.

В 2026 году главными точками притяжения для желающих изменить внешность остаются Турция, ОАЭ, Южная Корея и Китай. Пациентов манят две вещи: обещание сэкономить 30–50% от стоимости операции и «всё включено» — когда в один чек упакованы сама пластика, спа-процедуры и проживание у моря.

Однако, как отмечает пластический хирург Ситора Окушко в беседе с «Пятым каналом», за красивой картинкой в соцсетях и восторженными отзывами скрываются реальные угрозы, о которых клиенты задумываются уже после появления осложнений.

По словам эксперта, один из главных камней преткновения — языковой барьер. Врач приводит случай пациентки, отправившейся в Турцию на блефаропластику. Из-за невозможности детально обсудить с хирургом нюансы реабилитации женщина нарушила режим обработки швов.

Спустя две недели развилось воспаление, и исправлять последствия пришлось уже в российской клинике. Еще один пример — мужчина после липосакции в ОАЭ столкнулся с образованием крупной серомы (скопления жидкости), которую также удаляли отечественные специалисты.

Кроме того, пациенты часто не учитывают «скрытые» траты: перелет, трансфер, проживание, лекарства и возможное продление отпуска при осложнениях в итоге могут превысить стоимость аналогичной операции в России.

Отдельный риск — ранний обратный перелет. Когда пациента отправляют домой практически сразу после наркоза, длительное нахождение в неподвижном положении в кресле самолета многократно повышает вероятность тромбоза глубоких вен.

Врач подчеркивает, что в последнее время наметилась обнадеживающая тенденция: всё больше россиян отказываются от сомнительных зарубежных туров и выбирают проверенные центры в родной стране, где можно пройти полный курс наблюдения у одного специалиста.

Ранее стоматолог предупредил о недопустимости использования ношеных брекетов. Эксперт рассказал, как весной можно улучшить состояние кожи без лишних затрат.