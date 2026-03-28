Эксперт предупредил о смертельной опасности горячего хлеба в пакетах

Доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Анастасия Копылова призвала покупателей внимательнее относиться к тому, в какую упаковку кладут свежий хлеб. По словам эксперта, главная ошибка производителей — пренебрежение этапом «дозревания» мучного изделия.

Сразу после выпечки в мякише продолжается перераспределение влаги, и если перекрыть доступ воздуха с помощью герметичного целлофана, внутри пакета создается идеальная среда для размножения бактерий и спор плесени. Влажный и теплый микроклимат запускает процессы порчи, которые не всегда заметны невооруженным глазом в первые часы после покупки.

Актуальность этой проблемы особенно высока в преддверии вступления в силу обновленного ГОСТа на белый хлеб из пшеничной муки, который начнет действовать с 1 апреля. Новый стандарт, как поясняют эксперты отрасли, не отменяет технических условий, по которым работает большинство пекарен, но задает более четкие ориентиры качества.

Копылова в беседе с ТАСС подчеркивает, что с точки зрения сохранности продукта и безопасности потребителя бумажная упаковка или пакет с перфорацией выигрывают у глухого целлофана: они позволяют изделию «дышать» и отдавать лишнюю влагу, сохраняя хрустящую корочку.

Специалист добавила, что отсутствие на батоне маркировки ГОСТ не является приговором. Производители имеют полное право разрабатывать собственные технические условия, чтобы расширять ассортимент и экспериментировать со вкусами.

Однако потребителям стоит помнить: если хлеб лежит на витрине в запечатанном полиэтилене и при этом остается горячим — это повод усомниться в соблюдении технологического процесса на производстве. В погоне за скоростью продаж некоторые пекарни экономят время на этапе охлаждения, что в итоге сказывается на качестве продукта и его безопасности.

Ранее сомнолог предупреждал, что хронический недосып ведет к проблемам с ЖКТ. Корейские ученые выяснили, что отказ от сигарет резко повышает риск Паркинсона, но при этом продлевает жизнь.