Почему попытки быстро похудеть к лету могут ударить по ЖКТ

Скоро лето, а значит, пора купальников, открытых платьев и традиционной паники по поводу лишнего веса. В ход идут жесткие диеты, отказ от целых групп продуктов, монопитание и «суперфуды», которые якобы сжигают жир за неделю. Но что происходит с организмом, когда мы пытаемся ускорить процесс, и почему такие методы чаще всего дают обратный эффект?

Врач-гастроэнтеролог Олег Симаков объясняет, какие риски скрываются за экстренным похудением и почему быстрый результат оборачивается еще более быстрым возвратом веса.

Стресс, который никуда не уходит

Первая и главная проблема любых жестких ограничений — они не работают в долгосрочной перспективе.

«Строгие ограничительные диеты не приносят никакого толку. Потраченные 4-5 кг быстро восполняются, а сама диета становится источником стресса, усиливает тревожность и способствует развитию неудовлетворённости собственным телом. Это чревато движением в сторону расстройства пищевого поведения и нарушению восприятия образа собственного тела», — предупреждает гастроэнтеролог.

Организм воспринимает резкое ограничение калорий как угрозу. После завершения диеты он начинает накапливать запасы с удвоенной силой — отсюда эффект «йо-йо», когда вес возвращается, да еще и с прибавкой.

Обратная сторона «полезных» продуктов

В погоне за стройностью многие переходят на так называемое правильное питание с обилием овощей, клетчатки и суперфудов. Но и здесь есть подводные камни.

«Модные диеты с большим содержанием овощей, клетчатки могут приводить к вздутию живота. В частности, большое количество авокадо, яблок, груш, протеиновых батончиков, кефира, стебля сельдерея, цикория, сиропа из топинамбура, меда, некоторых видов зефира, пастилы, кешью, миндаля и многого другого могут вызывать повышенное газообразование. Особенно если подвижность худеющего невысока, чем многие страдают», — объясняет врач.

Проблема в том, что многие из этих продуктов содержат ферментируемые углеводы (FODMAP), которые даже у здорового человека могут вызвать брожение, вздутие и дискомфорт.

Запоры — спутник белковых и низкоуглеводных диет

Популярные сейчас кетодиета, карнивор-диета и другие варианты с жестким ограничением углеводов часто приводят к запорам.

«Скудное питание при строгих диетах, попытка соблюдать карнивор-диету, кетодиету — это спонсор запоров. Запоры, в свою очередь, ухудшают эвакуацию газов, вызывают отрыжку, вздутие, дискомфорт в животе, а в некоторых случаях — изжогу и рефлюксы», — предупреждает Симаков.

Недостаток растительной клетчатки и воды на фоне избытка белка и жиров замедляет перистальтику. А это не только дискомфорт, но и нарушение всасывания полезных веществ.

Неприятная неожиданность

Парадоксально, но даже те продукты, которые позиционируются как полезные и диетические, могут спровоцировать противоположную проблему.

«Газообразующие продукты из числа ПП-шных помимо вздутия могут приводить к диареям, что также не добавляет комфорта», — отмечает врач.

Чрезмерное увлечение растительной клетчаткой, замена привычных продуктов на их «лёгкие» аналоги, обилие сахарозаменителей и протеиновых смесей способны вызвать раздражение кишечника и учащенный стул.

Цена быстрого результата

Экстренное похудение — это не только проблемы с пищеварением. Как напоминает гастроэнтеролог, оно ведёт к повышению уровня тревоги, бессоннице, снижению физической и умственной активности. Организм, лишённый привычного питания, работает в режиме стресса, что сказывается на настроении, энергии и здоровье в целом.

Если вы хотите привести себя в форму, делайте это постепенно, без крайностей и с уважением к своему организму. Устойчивый результат дает не недельная голодовка, а сбалансированное питание, регулярная физическая активность и, что не менее важно, спокойное отношение к своему телу. Потому что настоящая красота — это не цифры на весах, а здоровье и комфорт, которые вы чувствуете каждый день.