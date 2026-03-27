Чем полезны грибы и какие из них лучше выбрать

Грибы — полезный продукт. Обладая невысокой калорийностью, они содержат витамины и большое количество клетчатки, которые необходимы для поддержания нормальной работы организма. А также они способны предотвратить раннее развитие деменции. Подробнее о пользе грибов — в материале «Вечерней Москвы».

Польза грибов

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, достаточное количество грибов в рационе питания сокращает риск возникновения когнитивных нарушений у пожилых людей.

«Грибы восполняют норму эрготианина, который организм не синтезирует самостоятельно. В случае его нехватки повышается вероятность нарушений памяти и возникновения деменции. Достаточное количество грибов в рационе улучшает кратковременную и долгосрочную память, тем самым предупреждая развитие возрастной деменции, в особенности у людей старше 60 лет», — сообщила Русакова.

Также в грибах содержится большое количество бета-глюканов, дополнила врач.

«Эти активные вещества снижают хроническое воспаление в мозге и защищают нервную ткань от разрушений. Они активируют иммунные клетки, улучшают когнитивные функции и способствуют поддержанию здоровья мозга, особенно у пожилых людей, часто действуя в комплексе с другими веществами», — рассказала Русакова.

Русакова подчеркнула, что исследования проводились на различных видах грибов, среди них:

вешенки;

белые грибы;

шампиньоны;

грибы шиитаки.

Также грибы богаты клетчаткой, что позволяет поддерживать фигуру в форме, а также улучшает пищеварение, отметила Русакова.

Она напомнила, что лучше покупать грибы в магазине, а не собирать в дикой природе, чтобы избежать отравления и накопления токсинов в организме.

«При этом важно подвергать их термической обработке, чтобы нейтрализовать токсин агаритин, который содержится в некоторых видах грибов», — пояснила Русакова.

Кому стоит есть с осторожностью

Русакова предупредила, что грибы могут быть опасны при индивидуальной непереносимости продукта, а также для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и выделительных органов, среди которых:

гастрит;

панкреатит;

язва;

печеночная недостаточность.

