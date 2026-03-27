Эксперт объяснил, чем опасны пылевые клещи для здоровья

Пылевые клещи живут в каждом доме, и полностью избавиться от них невозможно. Они питаются фрагментами отшелушившейся человеческой кожи и чувствуют себя комфортно в привычной для людей среде.

© globallookpress

Об этом рассказала в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как пояснила специалист, с медицинской точки зрения главная опасность связана не с самими клещами, а с тем, что они оставляют после себя: фекальные шарики и хитиновые оболочки после линьки.

«Эти продукты жизнедеятельности содержат белки, способные вызывать сильную аллергическую реакцию у человека», — рассказала эксперт.

Отмечается, что именно эти вещества часто становятся причиной круглогодичного насморка, приступов удушья при бронхиальной астме и обострений атопического дерматита.

«Механизм действия этих белков довольно агрессивен: они, будучи сами по себе достаточно мощными аллергенами, могут вызывать отёк и нарушение защитного барьера слизистых оболочек и кожи, делая организм более уязвимым для других аллергенов», — заявила Демьяновская.

Если человек с чувствительностью к пылевым клещам постоянно находится в такой среде, риск аллергических реакций повышается, предупредила врач.

«Воспаление может стать хроническим и привести к стойким выраженным изменениям в дыхательных путях», — предостерегла она.

По словам Демьяновской, избавиться от этих «соседей» раз и навсегда не получится.

«Даже после тщательной уборки новые особи неизбежно попадают в помещение с одеждой, обувью, через вентиляцию и открытые окна. Полная стерильность в жилом пространстве недостижима — и в ней нет необходимости. Задача сводится к тому, чтобы снизить количество аллергенов до уровня, безопасного для здоровья», — заявила врач.

Самый действенный способ — уменьшить количество и площадь мест, где пылевые клещи активно размножаются, посоветовала эксперт.

«Ковры с длинным ворсом, мягкая мебель, матрасы и подушки — это основные зоны их обитания. Простые меры дают заметный результат: замена домашнего текстиля на поверхности, которые можно протирать влажной тряпкой, использование специальных чехлов для постельных принадлежностей, не пропускающих аллергены. Кроме того, полезно поддерживать влажность воздуха на уровне не выше 45-50% — такие условия считаются неблагоприятными для размножения клещей», — заключила специалист.

