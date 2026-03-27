Иммунитет и гормоны: как фазы цикла влияют на защиту весной

Весной, когда природа оживает, а организм после зимы часто испытывает дефицит витамина D и железа, иммунитет особенно нуждается в поддержке. Но мало кто знает, что гормоны менструального цикла напрямую влияют на защитные силы тела.

Эстроген и прогестерон меняют активность иммунных клеток от фазы к фазе, делая одни дни более устойчивыми к инфекциям, а другие — уязвимыми. Зная фазы цикла, вы сможете подстроить образ жизни под естественные ритмы тела и чувствовать себя уверенно весь сезон. Как это сделать, рассказала Людмила Иванова — терапевт, эндокринолог.

Почему весной важно учитывать фазы цикла

«Женский организм — это сложная эндокринная система, где гормональные качели менструального цикла управляют не только репродуктивной функцией, но и, казалось бы, автономной работой иммунитета. Зависимость здесь критическая: то, что мы называем „крепким здоровьем“, напрямую зависит от дня цикла», — говорит наш эксперт.

После долгой зимы уровень витамина D падает, а перепады температуры и аллергии добавляют нагрузки на иммунитет. Гормональный фон тоже адаптируется: весной отмечается пик фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Это усиливает колебания эстрогена и прогестерона в цикле. В результате иммунитет становится более чувствительным к фазам.

Менструальная и фолликулярная фазы: время силы иммунитета

С 1-го по 13-й день цикла (менструация плюс фолликулярная фаза) эстроген постепенно растет.

«Этот гормон действует как природный „активатор“ иммунной системы. Он стимулирует выработку антител и повышает активность макрофагов. В это время женщины чувствуют прилив сил, а риск подхватить вирус минимален. Организм находится в состоянии боевой готовности», — рассказывает Людмила Иванова.

Это настоящий буст для иммунитета: повышается количество антител, активируются иммунные клетки, организм лучше справляется с вирусами и бактериями. Весной, когда вокруг много ОРВИ, это идеальное время для активных прогулок, тренировок и даже легких закаливаний.

Чтобы поддержать защиту, добавьте в рацион продукты с омега-3 (авокадо, рыба), цинком и витамином C. Пейте больше воды и спите 7-8 часов — эстроген помогает восстановлению. Если цикл регулярный, планируйте важные дела и встречи именно на эти дни: энергии больше, а риск подхватить инфекцию ниже.

Овуляция: пик энергии и осторожность

Около 14-го дня эстроген достигает максимума. Либидо растет, появляется прилив сил — тело готово к активной жизни. Иммунитет все еще на высоте, но резкий гормональный всплеск может сделать слизистые более чувствительными. Весной добавьте сюда защиту от аллергии: носите солнцезащитные очки и используйте гипоаллергенные кремы.

В дни овуляции ешьте больше антиоксидантов (ягоды, зелень) и не забывайте о пробиотиках — они поддерживают микрофлору, которая тесно связана с иммунитетом.