Когда зевота может быть опасна

Постоянная, непреодолимая зевота может быть предвестником инсульта или инфаркта головного мозга, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если зевота появилась, то, возможно, это уже неврологическая симптоматика. И если мы с вами это проигнорируем, то могут произойти различные неприятности с головным мозгом», — пояснил специалист.

По его словам, особенно опасна постоянная надсадная зевота, возникающая без видимой причины и не проходящая после отдыха.

В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы не пропустить нарушение мозгового кровообращения.

«Если человек проигнорирует всю эту ситуацию, то может получиться так, что мы пропустим инсульт либо инфаркт головного мозга», — предупредил Кондрахин.

При этом собеседник RT отметил, что важно отличать патологическую зевоту от обычной усталости.

Если причина в переутомлении, организм сигнализирует, что ему нужен отдых.

«Бороться с усталостью — это неблагодарное занятие. Организм, наоборот, сигнализирует, что он устал, что у него нету сил, а мы его пытаемся встряхнуть. Самый простой способ в этой ситуации — это действительно дать возможность человеку просто поспать. Буквально надо 10—15 минут и всё, этого будет достаточно», — заключил врач.

Ранее россиянам напомнили, на что в апреле может быть аллергия.