Врач опроверг утверждение об идеальной температуре тела

Врач скорой помощи Дмитрий Молодой опроверг утверждение о том, что идеальная температура тела составляет 36,6 градуса. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Как пояснил Молодой, если измерять температуру в подмышечной впадине, то в норме она должна составлять от 35,2 до 37,3 градуса. Показатель 36,6 градуса является просто средним арифметическим значением, подчеркнул он.

Более того, как добавил доктор, даже границы нормальной температуры разных участков тела разнятся в зависимости от научного источника.

«На то, что следует принимать за норму, влияет возраст, пол и даже время суток, когда проводится измерение», — написал он.

