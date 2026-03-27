Почему не стоит покупать чужие использованные брекеты

Стоматолог предостерегает от покупки использованных брекет-систем, объявления о продаже которых можно встретить в интернете. Такая экономия может обернуться серьезными проблемами: от инфекционных осложнений до необратимого повреждения прикуса.

В интернете все чаще можно встретить объявления о продаже использованных брекет-систем. Продавец, носивший конструкцию более года под наблюдением врача, оценивает её в 5 тысяч рублей. Хирург-имплантолог Илья Усачёв назвал такую практику крайне опасной и усомнился в адекватности происходящего.

В беседе с «Радио 1» врач выделил три основные группы риска: безопасность, гигиена и медицинская целесообразность. Даже при регулярной чистке невозможно гарантировать отсутствие инфекций у предыдущего владельца. Кроме того, брекет-системы подбираются индивидуально под каждого пациента с учётом его прикуса, типа дуги и механизма воздействия. То, что исправило зубы одному человеку, может навредить другому.

Усачев подчеркнул, что в ортодонтии не существует универсальных решений. За последние годы популярность брекетов и элайнеров выросла благодаря их доступности и увеличению числа патологий прикуса, однако любые корректировки должны проводиться только под контролем специалиста. Покупка ношеных систем не только бесполезна, но и опасна для здоровья.

