Как правильно сидеть, чтобы не убивать спину

Сидячий образ жизни — это плата за современный комфорт. Работа в офисе, управление автомобилем, ужин перед телевизором — все это объединяет одно: неправильная поза тела, которая в последующем приносит много проблем. Чем это чревато и как правильно сидеть, чтобы избежать неприятных последствий, «Вечерняя Москва» узнала у остеопата практик-центра Ampermy Кристины Елисеевой.

По мнению специалиста, с точки зрения биомеханики тело человека создано для движения: ходьбы, бега, приседаний. Когда человек садится, нагрузка на позвоночник возрастает в несколько раз по сравнению с положением стоя. И если делать это неправильно, организм начинает посылать сигналы SOS человеку, появляются:

боли в шее;

онемение рук;

хронический спазм в пояснице;

головные боли.

Остеопатия рассматривает организм как единое целое. Нельзя лечить спину отдельно от таза или шею отдельно от грудной клетки. Поэтому правила правильного сидения касаются не только позвоночника, но и положения стоп, рук и даже глаз, — отметила Елисеева.

Ошибка № 1

Самая распространенная ошибка — сидеть на копчике, подчеркнула остеопат. В этом случае поясница округляется, мышцы спины выключаются из работы, а вся нагрузка ложится на межпозвонковые диски.

Как правильно

Правильное положение — это опора на седалищные бугры. Это две косточки в нижней части таза. Чтобы их прощупать, достаточно сесть ровно и подать таз немного вперед, чтобы в пояснице появился естественный прогиб.

В моей практике 90 процентов проблем с поясницей уходят, когда пациент перестает сидеть на копчике и находит опору на седалищные бугры. Без этого бесполезно «держать спину ровно», — заверила Елисеева.

Ошибка № 2

Большинство современных стульев имеют изогнутую спинку, но часто она оказывается не в том месте, где нужно, заметила эксперт:

Нижняя часть спины нуждается в поддержке, в идеале поясница должна быть плотно прижата к спинке стула. Если стул прямой или слишком глубокий, не стоит тянуться спиной назад, отрывая таз.

Как правильно

Лучше использовать небольшой валик или ортопедическую подушку под поясницу. Это позволяет сохранить физиологический изгиб и снимает избыточное напряжение с мышц — разгибателей спины.

Ошибка № 3

По словам остеопата, самая уязвимая часть у офисных сотрудников — место соединения черепа и шеи:

Когда человек смотрит в монитор, расположенный слишком низко, или наклоняется к телефону, голова смещается вперед. Каждые 2–3 сантиметра смещения головы вперед увеличивают нагрузку на мышцы шеи в 2–3 раза.

Как правильно

Верхний край монитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже. Голова не должна тянуться к экрану. В идеале уши должны находиться на одной линии с плечами. Плечи при этом развернуты и опущены, а не поджаты к ушам.

Важно

Регулярная смена положения тела работает лучше любого ортопедического стула. Каждые 15–20 минут необходимо менять положение корпуса. Достаточно потянуться, изменить наклон спины на стуле, повернуть голову в сторону.

Каждые 45–60 минут необходимо вставать из-за стола — даже 2–3 минуты ходьбы или простые наклоны «обнуляют» накопленное за час напряжение и восстанавливают кровоснабжение тканей.

Также я в своей практике рекомендую сидеть по 30–40 минут на балансировочной подушке, которая хорошо разгружает мышцы поясницы во время работы за компьютером. Не существует единственной правильной позы, в которой можно находиться долго. Секрет здоровья спины заключается в двух вещах: в создании анатомически грамотной опоры для таза и позвоночника и в регулярной смене положения тела, — заключила остеопат.

