В чем польза хурмы

Хоть сезон хурмы официально закончился, списывать ее со счетов рано. Этот фрукт — штука контрастная: одни его обожают за медовую сладость, другие обходят за версту, вспоминая ту самую терпкость, от которой сводит челюсть. А зря, ведь это настоящий природный заряд антиоксидантов и витаминов для сердца, зрения и иммунитета. Главное тут — просто научиться в ней разбираться, потому что сортов на прилавках целая куча, пишут авторы канала «РБК Стиль».

Все мы знаем старый добрый «Королек» — он обычно радует коричневой мякотью и вообще не вяжет. А вот «Бычье сердце» любят за невероятную нежность, хотя донести такой плод из магазина целым — тот еще квест.

Бывает еще «Медовая», похожая на мандарин, или инжирная «Ромашка», которая созревает раньше всех. Реже попадаются конусовидная китайская хурма, «Шарон», «Хиакуме» или «Гора Говерла», но знайте: каждый из этих сортов по-своему работает на пользу вашего организма.

Если заглянуть «под капот», то хурма — это не просто десерт, а серьезная поддержка для здоровья. В ста граммах прячется от 70 до 130 калорий и целый алфавит витаминов: А, С, Е, К и почти вся группа В. Благодаря калию и магнию она отлично справляется с отеками, а йод в составе — просто подарок для щитовидки. Клетчатка здорово бодрит кишечник, но будьте аккуратны с танинами: именно из-за них незрелые плоды могут лечь в желудке тяжелым грузом и замедлить пищеварение.

Конечно, во всем хороша мера, тем более в таком сладком плоде. Из-за сахарозы хурму стоит ограничивать при диабете, а из-за тех самых танинов ее лучше не давать детям до трех лет. Для взрослого человека пара-тройка спелых плодов в день — самая адекватная норма. Если же вам все-таки не повезло и попался «вяжущий» экземпляр, не расстраивайтесь, его легко «починить» прямо дома. Просто закиньте хурму в один пакет с яблоками на пару дней, отправьте на сутки в морозилку или подержите в теплой воде часов двенадцать. После такой экзекуции терпкость уйдет, и фрукт станет по-настоящему сладким.

Когда выбираете хурму в магазине, ищите ярко-оранжевые и мягкие плоды, которые еще держат форму и не разваливаются в руках. В России основной сезон идет с конца октября до января — и это идеальный момент, чтобы укрепить сосуды и просто поднять себе настроение этим ярким фруктом.

Но и у этого замечательного фрукта есть свои опасности. Из-за танинов с ней стоит быть аккуратными тем, у кого есть язва и диабет, предупреждал «ГлагоL».

А чтобы открыть хурму по-новому, приготовьте два соуса: пряный с зеленью и чесноком к баранине или птице и нежный кремовый с корицей и кардамоном на завтрак.