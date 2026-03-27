Почему волосы перестают расти и что на это влияет

Скорость и предельная длина волос заложены генетически, однако их состояние можно улучшить. Эксперты призывают не полагаться на шампуни и «чудодейственные» средства, а искать причины проблем внутри организма и при необходимости обращаться к врачам.

Эксперты в области трихологии и биохимии разобрали основные факторы, влияющие на рост и состояние волос. Как отметила косметолог и биохимик Валерия Ромашина, видимая часть волоса — это ороговевший белок, а истинная работа происходит в луковице. Воздействовать на рост можно через питание и кровообращение, а не через смываемые шампуни.

Скорость роста волос генетически задана и в среднем составляет 1,25 сантиметра в месяц. Продолжительность фазы активного роста (анагена) — от 3 до 7 лет — определяет предельную длину. В норме ежедневно выпадает не более 1 процента волос (около 100 единиц). Массовое выпадение может сигнализировать о внутренних сбоях.

Врач-терапевт Наталья Лаврентьева в беседе с lady.pravda.ru подчеркнула, что часто сезонное выпадение на поверку оказывается железодефицитной анемией или субклиническим гипотиреозом. Волосы — периферийный орган, от которого организм отказывается в первую очередь при дефицитах. Прежде чем тратиться на дорогие маски, она рекомендовала проверить уровень ферритина и витамина D.

Косметолог Елена Соловьева обратила также внимание на психологический компонент: стресс-менеджмент — такая же важная часть ухода, как и качественный кондиционер. При хроническом стрессе сосуды кожи головы спазмируются, перекрывая питание фолликулов. Также специалисты опровергли миф о том, что частая стрижка ускоряет рост: она влияет только на эстетику кончиков, но не на биохимические процессы в луковице.

