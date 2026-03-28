При каких симптомах важно проверить кожу головы и волосы

Многие привыкли списывать проблемы с волосами на неподходящий шампунь, авитаминоз или сезонность. Однако некоторые симптомы требуют немедленного внимания специалиста. Трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова в беседе с «Чемпионатом» перечислила тревожные признаки, при которых важно проверить кожу головы и волосы.

По словам врача, один из самых заметных тревожных признаков — усиленное выпадение волос. Нормой считается потеря примерно 50-100 волос в день. Если волос стало явно больше на подушке, в ванной или на одежде, это может говорить о телогеновом выпадении, андрогенетической алопеции или реакции на стресс. Такой симптом лучше не игнорировать и вовремя прийти на консультацию, подчеркнула Гончарова.

Ещё один повод записаться к трихологу — истончение, сухость, тусклый цвет и ломкость волос. Такие изменения, предупредила Гончарова, могут быть связаны с дефицитом питательных веществ, гормональными колебаниями или повреждением после окрашивания, укладок и других агрессивных процедур.

«Особого внимания требуют зуд, покраснение, шелушение, высыпания и обильная перхоть, от которых не спасают домашние средства, — отметила трихолог. — За такими жалобами могут стоять себорейный дерматит, псориаз, аллергическая реакция или инфекция. Если при этом волосы растут медленнее, чем раньше, или рост почти остановился, врач будет искать и внутренние причины — от дефицитов до нарушений в работе щитовидной железы».

Гончарова добавила, что особенно внимательно к состоянию волос стоит относиться людям с диабетом, болезнями щитовидной железы и нарушениями обмена веществ. На фоне обострения таких состояний волосы нередко реагируют первыми.