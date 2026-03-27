Гастроэнтеролог объяснил, чем опасна плесень на хлебе

Многие сталкивались с ситуацией, когда на хлебе появляется маленькое пятнышко плесени. Одни просто срезают испорченный участок и продолжают есть продукт, считая, что это безопасно. Однако врачи предупреждают: даже небольшое количество плесени может представлять риск для здоровья. О том, чем опасен заплесневелый хлеб и почему его нельзя есть, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяны Тереховой.

© Вечерняя Москва

Специалист рассказала, что плесень на хлебе опасна для организма из-за содержания микотоксинов — токсичных веществ, которые вырабатываются грибками. Эти соединения могут вызывать:

отравление;

аллергические реакции;

инфекционные заболевания (в редких случаях).

Опасным для здоровья хлеб становится даже при небольшом поражении плесенью, — предостерегла Терехова. — Если на поверхности появилась пушистая точка диаметром всего 1–1,5 миллиметра, употреблять такой продукт уже нежелательно.

Срезание видимой части плесени также не гарантирует безопасность, подчеркнула доктор.

Дело в том, что грибница может распространяться по всему продукту, даже если визуально поражение кажется небольшим, — пояснила гастроэнтеролог.

Плесень на хлебе может быть разных видов. Чаще всего встречаются:

белая;

черная;

зеленая;

розовая.

Независимо от цвета, такие грибки способны выделять микотоксины, которые оказывают неблагоприятное воздействие на организм, — уточнила специалист. — Микотоксины, содержащиеся в плесени, могут негативно воздействовать на печень, почки и другие органы. При употреблении испорченного продукта могут появляться симптомы пищевого отравления.

К наиболее распространенным признакам относятся:

боль в животе;

тошнота;

диарея;

слабость;

повышение температуры;

головокружение.

При регулярном употреблении продуктов с плесенью возможно развитие хронического отравления, которое со временем может привести к нарушению работы печени и почек, — предупредила врач.

Также довольно распространенное явление — аллергия на плесень. По словам специалиста, реакция организма может проявляться по-разному: от легкого зуда и кожной сыпи до более серьезных состояний. В некоторых случаях возникают затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок.

Кроме того, в редких ситуациях употребление заплесневелого хлеба может привести к развитию грибковых инфекций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Грибы, содержащиеся в плесени, могут проникнуть в организм через желудочно-кишечный тракт и вызвать системную инфекцию, поражающую различные органы и системы, — сообщила Терехова.

Если хлеб заплесневел, лучше не рисковать и не пытаться «спасти» продукт. Даже если плесень заметна только на небольшом участке, безопаснее выбросить хлеб, порекомендовала доктор.

Опасная плесень может образоваться не только на хлебе, но и в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной комнате и санузле.