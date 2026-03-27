Минздрав назвал дозу кофе, которая почти вдвое снижает шансы забеременеть

Минздрав России включил в новые методические рекомендации данные о влиянии кофеина на репродуктивную функцию. Согласно документу, регулярное употребление пяти и более чашек кофе в день уменьшает вероятность наступления беременности почти в полтора раза.

Ведомство опубликовало методические рекомендации, посвященные репродуктивной диспансеризации, в которых отдельное внимание уделено факторам образа жизни, влияющим на фертильность. Специалисты подсчитали, что ежедневное потребление кофеина в объеме от 500 миллиграммов (это эквивалент пяти стандартных чашек напитка) повышает риски при планировании беременности.

В документе подчеркивается, что снижение шансов на успешное зачатие в этом случае составляет 1,45 раза. Цифры получены на основе обобщения клинических наблюдений и международных исследований, связывающих высокие дозы кофеина с гормональными изменениями и ухудшением качества ооцитов.

Помимо кофе, в перечень факторов, негативно влияющих на репродуктивную систему, вошло и курение. По данным Минздрава, эта привычка увеличивает риск бесплодия уже в 1,6 раза.

Врачи обращают внимание, что речь идет именно о системном воздействии: разовые эпизоды употребления кофеина не оказывают критического влияния, тогда как формирование устойчивой привычки может стать скрытой помехой при долгосрочном планировании семьи. В рекомендациях также уточняется, что подобные риски важно учитывать на этапе прегравидарной подготовки — как женщинам, так и мужчинам, поскольку кофеин способен влиять и на подвижность сперматозоидов.

Новые методические указания входят в комплекс мер по усилению профилактической направленности репродуктивной медицины. Ранее министерство уже анонсировало расширение подходов к диспансеризации: в частности, женщин, которые не планируют беременность, планируется направлять на консультацию к медицинским психологам.

