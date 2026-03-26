Психотерапевт предупредила о вызываемых одиночеством опасных болезнях

Хроническое одиночество может вызывать множество опасных заболеваний, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИАМО.

«Исследования подтверждают: хроническое одиночество повышает уровень кортизола, провоцирует системное вялотекущее воспаление и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила психотерапевт. Она также заявила, что вред от одиночества сравним с последствиями от выкуривания 15 сигарет в день или от клинического ожирения.

Она добавила, что иммунитет снижается, восприимчивость к вирусным инфекциям растет, когнитивные функции ухудшаются, увеличивается риск развития ранней деменции.

«Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным. Нарушается сон, замедляется регенерация тканей», — рассказала врач.

