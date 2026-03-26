Врачи раскрыли неожиданный вред привычки засыпать на диване

Многие считают, что уснуть перед телевизором на любимом диване — безобидный способ расслабиться после тяжёлого дня. Однако эксперты предупреждают, что эта привычка может серьёзно ухудшить качество отдыха и восстановления организма.

Врач-сомнолог Саема Тахир и терапевт Энни Миллер объяснили, почему сон на диване вместо кровати вредит здоровью. По словам доктора Тахир, даже если диван кажется удобным, он редко обеспечивает правильную поддержку позвоночнику. Неудобная поза приводит к напряжению мышц спины и шеи, что провоцирует поверхностный сон и частые пробуждения.

Кроме того, в гостиной, как правило, больше посторонних раздражителей: свет от экранов, уличный шум или работающий телевизор создают неблагоприятную среду для глубокого сна.

Хорошая новость в том, что даже если режим сбился, его можно восстановить. Специалисты советуют простое, но эффективное правило — если вы заснули на диване, обязательно после пробуждения переместитесь в спальню и ложитесь в кровать. Как пояснила доктор Тахир, это поможет мозгу заново сформировать правильную ассоциацию: спальня — место для сна.