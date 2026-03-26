Гастроэнтеролог рассказала, как правильно входить в весенний рацион
С наступлением тепла многие бросаются в крайность — после тяжёлой зимней еды резко переходят на салаты и свежую зелень, пытаясь побороть гиповитаминоз. Однако, как предупреждают врачи, такая спешка может обернуться вздутием, болями и даже нарушением микрофлоры. Врач общей практики, гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова в беседе с aif.ru объяснила, почему организм может бунтовать против полезной пищи и как ввести весенние овощи в рацион без вреда для здоровья.
По словам эксперта, первая весенняя зелень действительно часто провоцирует газообразование и дискомфорт. И дело вовсе не в её качестве, а в состоянии желудочно-кишечного тракта после зимы.
«Микробиота кишечника перестроилась за зимнее время, и резкое «озеленение» рациона может стать неприятной неожиданностью. Поджелудочная железа не успела подготовить нужные ферменты, а количество бактерий, питающихся зеленью, сократилось», — поясняет доктор Павлова.
Сырые овощи (редис, лук, зелень) содержат много неперевариваемой клетчатки — целлюлозы и лигнина. Они нужны для формирования кала, но в большом количестве после долгого перерыва организм просто не может с ними справиться.
Кроме того, зимой из-за отсутствия пребиотической среды снижается популяция полезных лакто- и бифидобактерий. Условно-патогенная флора, наоборот, может разрастаться, что грозит развитием синдрома избыточного бактериального роста (СИБР).
Доктор Павлова рекомендует не форсировать события и придерживаться простых правил.
Дайте организму время. Для адаптации кишечника и смены популяций бактерий требуется от семи до 14 дней.
- Начинайте с термически обработанной зелени. Сначала добавляйте укроп и петрушку в горячие блюда в конце варки. Через три-четыре дня можно переходить к посыпанию готовых блюд свежей зеленью. И только потом — пробовать зелень как основное блюдо.
- Выбирайте лёгкие овощи. Начать лучше с тушёных кабачков, тыквы, моркови или стручковой фасоли, присыпанных зеленью.
- Сложные овощи — потом. Капусту, редис, редьку, репу, лук, чеснок и болгарский перец вводите с осторожностью. Начните с малых доз и постепенно увеличивайте, следя за реакцией организма.
- Не насилуйте себя. Норма в 400 г овощей и фруктов в день — это прекрасно, но если организм сопротивляется, не надо пичкать его через силу.