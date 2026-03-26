Как телефон, баня и неправильный секс влияют на качество спермы

Уролог Королев перечислил неочевидные вещи, которые могут серьезно снизить качество спермы и уменьшить шансы на зачатие.

В беседе с РИАМО врач-уролог, андролог Константин Королев отметил, что в этом вопросе баня и сауна – действительно важный фактор. Любой перегрев в области мошонки подавляет сперматогенез, и в первую очередь это отражается на подвижности сперматозоидов. Поэтому если пара планирует беременность, от горячих ванн, бань и саун лучше отказаться.

Королев объяснил, что яички устроены так, чтобы самостоятельно регулировать температуру: в зависимости от условий они поднимаются или опускаются. Но если мужчина постоянно носит тесные плавки, обтягивающие джинсы или узкие брюки, этот температурный баланс сбивается.

– Для нормального сперматогенеза желательно выбирать белье свободного кроя – классические семейные трусы. Это касается и работы в горячих цехах: постоянное тепловое воздействие тоже негативно сказывается на качестве спермы, – добавил врач.

По словам Королева, многие мужчины носят телефон в кармане брюк, и это тоже может быть не лучшей привычкой. Влияние электромагнитного излучения на сперматогенез пока обсуждается, но лишний раз рисковать не стоит – смартфон лучше держать подальше.

Сидячая работа и недостаток движения ухудшают микроциркуляцию в малом тазу, а это влияет на предстательную железу и семенные пузырьки, которые участвуют в формировании эякулята.

Нерегулярная половая жизнь – тоже частая история. Некоторые пары пытаются зачать ребенка, занимаясь сексом раз в неделю или еще реже, а потом удивляются, почему ничего не выходит. Регулярность здесь имеет значение, подчеркнул специалист.

Он также уточнил, что хронический стресс и интенсивные физические нагрузки накануне тоже могут временно снижать фертильность. Организм в таких условиях реагирует выбросом кортизола, а это способно подавлять репродуктивную функцию.