Всегда ли коагулограмма помогает выявить риск тромбоза

Коагулограмма — комплексное лабораторное исследование системы свертывания крови. Часто его сдают, чтобы оценить риск тромбоза, однако на самом деле этот анализ не всегда помогает выявить склонность к тромбообразованию, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Пироговского университета Наталья Соколова.

«Коагулограмма не является универсальным анализом «на все тромбы». У человека может быть нормальная коагулограмма и при этом сохраняться риск тромбоза, потому что образование тромба зависит не только от плазменных факторов свертывания, но и от состояния сосудистой стенки, скорости кровотока, количества клеток крови, наличия воспаления, степени обезвоживания, сопутствующих заболеваний и лекарственной терапии. Поэтому при подозрении на тромбоз врачу необходима целостная картина — не только коагулограмма, но и общий анализ крови, биохимическое исследование и другое», — объяснила доктор.

Кроме того, по словам врача, результат коагулограммы не позволяет оценить густоту крови.