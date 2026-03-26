Эксперт ответил, помогают ли тренировки с собакой похудеть

Кинолог Гелена Зырянова рассказала в интервью «Чемпионату», можно ли похудеть благодаря занятиям с собакой. Постоянное движение и дрессировка требуют немало сил и энергии, но именно это позволяет оставаться в тонусе.

«Занятия с собаками дарят мне огромную физическую активность. Помимо специальных тренировок, каждый день я провожу с питомцем от 30 минут до полутора часов на прогулках, это помогает поддерживать отличную физическую форму, поэтому я редко хожу в спортзал», — сказала эксперт.

Собаки учат нас многому — в первую очередь позитивному мышлению. Они искренне радуются любой активности, которую предлагает человек, и сохраняют оптимизм даже тогда, когда осваивают что‑то новое. Даже если животное не сразу понимает команду или трюк, оно не теряет энтузиазма и старается предложить какой‑то свой вариант — лишь бы порадовать хозяина.