Доктор перечислил лекарства, опасные для желудка

Нестероидные противовоспалительные препараты агрессивно воздействуют на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка.

"К лекарственным средствам, наиболее агрессивно воздействующим на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка, в первую очередь относятся нестероидные противовоспалительные препараты. Мы часто применяем их с целью обезболивания, уменьшения воспалительной реакции и как жаропонижающие средства", — сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.

Врач добавила, что иногда пациентам всё-таки необходимы подобные препараты. В таких ситуациях гастроэнтеролог может помочь с заживлением слизистой, купированием болей и диспепсией, а также с профилактикой последствий.