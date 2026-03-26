Снижает риск рака на 40%: врач назвал лучшую кашу для поджелудочной

В новом обзоре кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов сравнил рис и гречку - одни из самых популярных продуктов на столе.

Как объяснил врач в своем ТГ-канале, гречка выигрывает по многим показателям. Так, например, в ней больше белка и много клетчатки.

"Гречка: 12-15 г белка, 10-12 г клетчатки. Рис белый: 5-6 г белка, 0.5-1 г клетчатки", - уточнил врач.

Низкий инсулиновый индекс гречки помогает снизить нагрузку на поджелудочную. Другие доказанные эффекты продукта: снижает холестерин, триглицериды, риск диабета, нормализует давление. Также гречка за счет флавоноидов "снижает риск развития рака кишечника на 40%", пишет врач.

Некоторые преимущества есть и у белого риса. Это закрепляющее действие (при диарее, обострениях ЖКТ). Кроме того, стоит обратить внимание на "остывший рис". Он содержит достаточно устойчивого или резистентного крахмала.

"Формы крахмала, которая не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется микрофлорой толстой кишки, действуя как пребиотик", - подчеркнул врач.

Остывший (или охлажденный) рис в салатах или суши лучше для микробиоты и меньше поднимает сахар в крови, чем продукт в горячем виде, заключил Сергей Вялов.