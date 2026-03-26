Названы причины плохого запаха изо рта по утрам

По утрам неприятный запах изо рта может быть нормой, но иногда указывает на наличие проблем со здоровьем. Об этом врач общей практики, специалист по внутренним болезням Гарги Сингх Тхакур рассказала изданию The Times of India.

По словам врача, во время сна снижается выработка слюны, которая обычно защищает полость рта от бактерий. В результате микроорганизмы начинают активно размножаться, что и приводит к неприятному запаху после пробуждения.

Тхакур отметила, что некоторые факторы могут усугубить ситуацию. Самой распространенной причиной она назвала обезвоживание. Также проблема может заключаться в том, что человек во сне дышит через рот. Дополнительными факторами риска могут стать плохое качество сна, стресс и проблемы с пищеварением.

«Если пища плохо переваривается, токсины накапливаются и вызывают неприятный запах изо рта», — раскрыла еще одну причину врач.

Ранее стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина рассказала, что плохой запах изо рта часто бывает у курильщиков, даже если они соблюдают все правила гигиены. Она пояснила, что это происходит из-за того, что содержащиеся в сигаретах вещества меняют состав микрофлоры полости рта.