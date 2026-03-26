Как обычная родинка может стать смертельной опасностью

$80.7293.81

Онколог Каприн назвал главную ловушку для дачников: как обычная родинка становится смертельной опасностью

runews24.ru

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ обратил внимание граждан на тревожные сигналы, которые подает организм при развитии злокачественных процессов на эпидермисе.

© runews24.ru

В интервью РИА Новости руководитель НМИЦ радиологии Андрей Каприн подчеркнул, что в зоне риска находятся не только любители соляриев, но и те, кто бесконтрольно проводит время под открытым солнцем. Специалист настаивает: если на теле возникает элемент, которого раньше не было, либо давно существующая родинка начинает вести себя нетипично — это абсолютное показание для визита к врачу.

Особую бдительность, по словам эксперта, стоит проявить обладателям большого количества невусов. Медик разъяснил, что хотя множественные пигментные пятна сами по себе не являются приговором, они служат маркером повышенного внимания.

Людям с таким признаком необходимо регулярно проходить дерматоскопию — аппаратное исследование, позволяющее увидеть структуру образования под увеличением. Каприн предостерег от попыток самодиагностики: далеко не всегда меланома выглядит как устрашающая черная опухоль, иногда она маскируется под обычную безобидную точку.

Онколог также акцентировал, что развитие заболевания — это всегда стечение нескольких факторов. Речь идет о генетической предрасположенности, принадлежности к определенному фототипу (светлокожие и рыжеволосые в зоне наивысшего риска), а также о дозе ультрафиолета, полученной за всю жизнь.

Врач напоминает, что солнечные ожоги, особенно перенесенные в детстве, запускают механизмы, которые могут дать о себе знать спустя десятилетия. Единственный способ минимизировать угрозу — это не допускать длительного пребывания под агрессивным солнцем без защиты и своевременно показывать специалисту любые подозрительные изменения кожного покрова.

Ранее психолог рассказала, как определить человека, с которым будет комфортно. Ученые доказали, что фастфуд – это самая калорийная часть рациона.